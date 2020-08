Bergsteiger stürzte in zwei Meter tiefen Spalt

Der Niederösterreicher war am Morgen mit sechs Berg-Kameraden via Dümlerhütte und Toter Mann auf das Warscheneck (2388 Meter) aufgestiegen. Beim Abstieg über die selbe Route rutschte er um 10:35 Uhr kurz nach der Abzweigung Richtung Zeller Hütte in einer Höhe von 2280 Meter auf einem Altschneefeld aus. Er stürzte in einen zwei Meter tiefen Spalt zwischen Schneefeld und Fels. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Seine Begleiter führten die Erstversorgung durch und verständigten den Bergrettungsnotruf. Die Mannschaft des Rettungshubschraubers Christophorus 14 barg den Verletzten und brachte ihn ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

