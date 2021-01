Bergsteiger musste von Hubschrauber gerettet werden

Der Mann aus dem Bezirk Kirchdorf startete gegen 12 Uhr von der Bosruckhütte seinen Aufstieg, um über den Wildfrauensteig den Bosruck zu besteigen. Nach dem problemlosen Aufstieg entschied er sich, über die Nordrinne abzusteigen. Diese Route war er bereits mehrere Male geklettert. Der 33-Jährige folgte Spuren, die in die winterliche Nordwand des Bosrucks führten.

Gegen 15 Uhr kam er aber plötzlich weder vor noch zurück. Er bemerkte auch, dass er nicht mehr auf dem richtigen Weg war. Der Mann rief daraufhin einen Freund an. Danach rutschte er plötzlich 30 Meter ab und verlor dabei sein Handy, wie die Polizei am Freitag berichtete. Für die alarmierten Einsatzkräfte war es zunächst schwierig den Verunglückten in der breiten Nordwand zu finden. Erst beim Eintreten der Dämmerung fanden ihn die Rettungskräfte von der Flugpolizei Salzburg im felsdurchsetzten Gelände. Der leicht verletzte und unterkühlte Bergsteiger wurde mit einem Tau gerettet und ins Tal gebracht. Nach einer Erstversorgung durch die Bergrettung wurde er von Freunden nach Hause gebracht.

