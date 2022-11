Bergspezialist wechselt zum Hrinkow-Team

Das Hrinkow-Profi-Radteam hat für die kommende Saison die nächste Verpflichtung an Land gezogen. Der 26-jährige Bergspezialist Johannes Rechenauer wechselt aus Bayern nach Oberösterreich. "Wir sehen in ihm großes Potenzial. Er hat definitiv Talent und sich eine Chance in einem Elite-Team verdient", sagt Dominik Hrinkow. Rechenauer, der auch im Triathlon und Rudern erfolgreich war, sei zudem ein guter Zeitfahrer.