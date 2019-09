Berger & Co erleben Abenteuer im Kopf

Schon zur Eröffnung am Sonntag, 15. September, dürfen sich die Kulturfans auf ganz großes Kopfkino freuen. Das Radio String Quartet begibt sich zusammen mit Top-Trompeter Thomas Gansch auf einen musikalischen Ausflug von Erdberg nach Indien. Dabei gibt es Musik von Joe Zawinul bis hin zu John MacLaughlin und dessen legendäres Mahavishnu Orchestra zu hören. Das Konzert findet im Kristallsaal des Waidhofner Rothschildschlosses statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Zu den weiteren Highlights des Festivalprogramms, das einmal mehr von Intendant Thomas Bieber erstellt wurde, zählen folgende Veranstaltungen:

Sonntag, 6. Oktober, Schloss Seisenegg, Viehdorf, 18 Uhr: Schauspieler Wolfram Berger schlüpft in alle Rollen des Herzmanovsky-Orlando-Stücks "Kaiser Joseph II. und die Bahnwärterstochter". Musikalisch begleitet wird er vom Akkordeonisten Christian Bakanic.

Sonntag, 20. Oktober, Waidhofen, Rothschildschloss, 18 Uhr: Das Janoska Ensemble vertieft sich im Gipsy-Stil in die Songs der Beatles und in andere Kompositionen, die in den Abbey Road Studios in Liverpool aufgenommen wurden.

Samstag, 16. November, Waidhofen, Rothschildschloss, 19.30 Uhr: Ausgehend vom James-Bond-Zitat "Die Welt ist nicht genug" erzählt Michael Schottenberg literarische Reisegeschichten. Die kongenialen Musiker Pianist Gerd Schuller und Gitarrist Heinz W. Fallmann kommentieren die Geschichten musikalisch.

Insgesamt umfasst das Festival acht Veranstaltungen. Alle Informationen dazu gibt es im Internet auf www.klangraumimherbst.at.