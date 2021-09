"Wir bitten die Kirchgänger, an diesem Wochenende ein paar Euro mehr im Geldtascherl mitzunehmen", sagt Wolfgang Zarl von der Amstettner Herz-Jesu-Pfarre. Wenn Pater Johann Kiesling am 26. September die Sonntagsmesse um 8 und 9.30 Uhr sowie am Samstag um 19 Uhr die Vorabendmesse liest, gehen wieder eigens Spendenkörbchen rundum durch das Kirchengestühl.