Bereits vier Zusatzvorstellungen, dabei beginnen erst Proben für Rockmusical

Für Kropfreiter ist der Gassenhauer die letzte Produktion, nach dem letzten Vorhang wird er in Pension gehen. Davor versprechen er und das Leading-Team rund um Regisseur Alex Balga, Choreograf Jerôme Knols und Christian Frank, den musikalischen Leiter und Bandleader, noch einmal volles Tempo auf der Bühne. Die Show von Alex Balga soll keine Hommage an die 1970er Jahre werden, ganz im Gegenteil: "Es erwartet euch und das Publikum eine heutige, moderne Inszenierung. Die ‚Rocky Horror Show‘ ist eine großartige Komödie, und ich erwarte von euch vor allem, dass ihr authentisch seid und unglaublich viel Spaß habt", gab ihnen Kropfreiter mit auf den Weg. Während im Wiener Probenlokal die Show einstudiert wird, laufen in Amstetten die Vorbereitungen auf Hochtouren. In den hauseigenen Werkstätten der Pölz-Halle wird am Bühnenbild gearbeitet. Stück für Stück verwandelt sich die Bühne in "Frankenstein’s Place", heuer erstmals erweitert um einen Laufsteg, der in den Zuschauerraum hineinragen wird. Und auch beim Ticketverkauf hat man alle Hände voll zu tun. Die "Rocky Horror Show" erfreut sich auch heute, mehr als 45 Jahre nach ihrer Premiere, größter Beliebtheit. Bereits vier Zusatzvorstellungen wurden für den Verkauf freigegeben.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.