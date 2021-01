Bei der Vierschanzentournee gingen gestern die Skispringer in Bischofshofen über den Bakken, zu diesem Zeitpunkt hatte die Mannschaft von Vorwärts Steyr – auch bei Flutlicht – schon wieder das erste Training in den Beinen. Trainer Andreas Milot konnte eine vollständige Anwesenheitsliste abhaken: Auch Michael Halbartschlager zog nach seiner Kapselverletzung im linken Knöchel die Fußballschuhe wieder an.