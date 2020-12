Bereits mehr als 200 Bäume wurden für das Stadtklima in Steyr gepflanzt

Auch im Herbst wurden – selbst in den kommenden Tagen noch – eifrig Bäume für die von der Stadt Steyr und den OÖN unterstützte Klimaschutzaktion "1000 Bäume für Steyr" gepflanzt. Eine kleine Allee mit sieben Säulenhainbuchen wird künftig entlang des Radweges Dukartberg Schatten spenden.

Initiator Leopold Födermayr hatte eine bunte Runde für Baumpatenschaften gefunden: Mit Lena und Severin Kreml sind erstmals auch zwei Kinder dabei, die "ihren" Bäumen noch jahrzehntelang beim Wachsen zuschauen können. Auch Franz Lettner, Leiter des Instituts für Pysikalische Medizin am Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr, nahm seinen Sohn zur Pflanzaktion mit, um ihn weiter für Klimaschutz zu sensibilisieren. Student Felix Winterleitner verzichtete gar auf die Gage für ein IT-Projekt und wünschte sich stattdessen die Patenschaft für einen großen Baum. Maria und Ernest Schulz von Elektro Kammerhofer übernahmen privat und für die Firma je eine Patenschaft, ebenso Günter Königsmeier von der Strabag. Weil ihm bei seinen Spaziergängen der Beserlpark unterhalb der Schönauerbrücke so gefällt, übernahm Dietger Greisinger die Finanzierung eines weiteren Spitzahorns an dieser Stelle.

Franz Lettner, Leiter des Instituts für Physikalische Medizin am Klinikum Steyr, mit seinem Sohn. Bild: Moser

Lena und Severin Krempl, hier mit ihrer Mutter, pflanzten je einen Baum. Bild: Moser

