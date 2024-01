Bereits der achte Elektrobus im Test der Stadtbetriebe Steyr

Bis Ende 2025 wollen die Stadtbetriebe Steyr sieben Elektrobusse für den Einsatz im Linienbetrieb anschaffen. Die Stadt hat dafür aus dem EU-Resilienztopf den Zuschlag für eine EBIN-Förderung (Emissionsfreie Busse und Infrastruktur) erhalten. Dabei werden 80 Prozent der Mehrkosten bei der Anschaffung von Bussen sowie 40 Prozent der Kosten für das Errichten der Ladeinfrastruktur finanziert.

Georg Stimeder, Betriebsleiter Verkehr der Stadtbetriebe Steyr, testet sogar selbst immer wieder die neuen Busse. Bild: win

"Die E-Busse mit einer Länge zwischen neun und elf Metern sollen unsere derzeitigen Midi-Busse ersetzen", sagt Georg Stimeder, Betriebsleiter Verkehr der Stadtbetriebe Steyr, "zudem überlegen wir aktuell noch, vier weitere E-Busse anzuschaffen." Auch für diese würde es die EBIN-Förderung geben, um die Elektrifizierung des Linienbusnetzes voranzutreiben.

Mitfahrt im E-Bus ist gratis

Nach einem erst kürzlich absolvierten Testeinsatz des Mercedes "eCitaro" ist nun seit gestern bis einschließlich Freitag, 26. Jänner, ein Lion‘s 10E von MAN im Probebetrieb unterwegs. "Es ist bereits der achte E-Bus, den wir in der Vorauswahl haben", sagt Stimeder und schwärmt von den rasanten Entwicklungssprüngen bei dieser Technologie: "Es ist gewaltig, was sich hier in den letzten Jahren mit Blick auf Reichweite und Standfestigkeit getan hat."

Der Niederflurbus mit einer Länge von 10,5m wird im Testzeitraum vorrangig auf den Linien 4 (Tabor) und 8 (Christkindlsiedlung) eingesetzt. Die Mitfahrt mit dem E-Bus ist in dieser Zeit für Fahrgäste kostenlos.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner