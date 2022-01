Beratung für Menschen, die Angehörige pflegen

"Psychosoziale Beratung fängt dort an, wo wir mit dem Kopf, unserem Verstand nicht mehr weiterkommen", sagt Birgit Freidhager. Die gebürtige, in Bad Hall lebende Steyrerin ist neue Leiterin der Caritas-Servicestelle "Pflegende Angehörige" am Grünmarkt 1 in Steyr. Hier bietet sie Betroffenen kostenlose Beratung rund um das Thema Pflege und Betreuung zu Hause an. Zudem gibt sie einen Überblick über unterstützende Angebote, hilft, neue Perspektiven zu finden, Kraft zu tanken und das familiäre Gleichgewicht wiederherzustellen.

Schon in ihrer beruflichen Vergangenheit hat Freidhager Menschen beraten, denen es nicht gut ging und die sich aus verschiedensten Gründen in schwierigen Lebenssituationen befunden haben: "Solche langanhaltenden belastenden Situationen treten auch in der Pflege von nahen Angehörigen auf." Die passende Unterstützung sei hier enorm wichtig. Freidhager steht zur Seite, wenn in diesen herausfordernden Zeiten Konflikte entstehen, die eine Neu- oder Umorientierung erfordern. Ebenso kann sie beim Umgang mit heftigen Gefühlen wie Trauer, Wut oder Angst helfen. Sie rät allen, die einen Angehörigen betreuen, die Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor es schwierig wird: "Nicht erst dann, wenn der Leidensdruck hoch wird und man sich mit der Situation überfordert fühlt", sagt die Leiterin der Servicestelle.

Freidhager hat Erziehungs- und Bildungswissenschaften in Wien studiert. Berufliche Erfahrungen hat sie im Sozial- und Gesundheitsbereich, im Training, Coaching und in der psychosozialen Beratung gesammelt. Nach zwölf Jahren in Wien ist sie vor einiger Zeit nach Oberösterreich zurückgekehrt.

Caritas-Servicestelle "Pflegende Angehörige", Grünmarkt 1, Steyr. Telefonische Terminvereinbarung unter: 0676 8776 2447. Infos: www.caritas-ooe.at