"Benimmkurs" für Polizisten nach Eintrag auf Facebook

Mit Facebook ist Michael H. (45) fertig. Seinen Account hat er gelöscht, damit ihm so ein Versehen nicht nochmals passiert, das ihn die Lebensgefährtin und die politische Laufbahn gekostet hat. Vergangenes Jahr hatte sich der Amtsdirektor des Innenministeriums in einer Sommernacht vor dem Schlafengehen vor den Computer gesetzt und seine Facebook-Meldungen gecheckt. Einer der "Freunde" hatte eine Grauslichkeit gepostet: "Gegen die aus fernen Länder mit Schiffen zu uns gereisten Malaria Gelsen gibt es ein wirksames Mittel! Glock 20!". Michael H. klickte den "Gefällt-mir-Daumen" an und fügte in einem Kommentar mit einem Smiley "Glock 30" an, was er gestern am Landesgericht Steyr Richter Wolf Dieter Graf als Fachdebatte unter Waffenbesitzern erklärte: "Ich habe nur auf die Waffe bezogen gemeint, eine Glock 30 ist besser".

Wolf wertete das als Ausrede: "Jeder Mensch sieht auf den ersten Blick, was bei dem Posting gemeint ist." Nämlich, dass Flüchtlinge mit Plagegeistern verglichen werden, die vertilgt gehörten. Michael H.s Verteidigerin verwies auf die Disziplinarprüfung, die bei dem Polizisten ergeben habe, dass er gegenüber Ausländern eher zu deren Gunsten das Gesetz befolgt und ausgelegt habe. Vor einem Rauswurf aus der FP hatte Michael H. selbst den Hut genommen und war von allen Funktionen zurückgetreten. Die Verhandlung endete mit einer Diversion: Michael H. absolviert bei zweijähriger Bewährungszeit beim Verein "Neustart" den Kurs "Dialog statt Hass".

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at