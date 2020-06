Benefizlesung: Literatur im Garten mit Franzobel

Ein Mann in den Fängen der Justiz, ein Mord und der Opernball als Propagandaspektakel. Der neue Kriminalroman von Franzobel fesselt. Am Samstag, 13. Juni, ab 19 Uhr ist der Bestsellerautor im Schaugarten Messner an der Heubergstraße 41 zu Gast. Der Erlös aus dem Eintrittskartenverkauf geht an die Menschenrechtsarbeit des Vereins Childrenplanet.

Inhalt: Als Barbesitzer Malte Dinger unverschuldet in die Fänge der Justiz gerät, steht seine Existenz auf dem Spiel. Für Balkan-Casanova Branko ist das Leben da schon vorbei. Vieles deutet darauf hin, dass er Opfer abseitiger sexueller Praktiken geworden ist. Machenschaften der rechtsnationalen Regierung kommen ans Licht. Franzobels Krimi spielt in der Zukunft, ist aber brandaktuell.

