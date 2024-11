Benefizclubbings des Pop-Up Aid Clubs: Steyrer DJs knackten Millionengrenze

Ihre Auftritte sind cool, die Musik ist hip, und dennoch sind sie noch ein klein wenig von gestern: die mehr als zehn DJs des Pop-Up Aid Clubs. Aber vielleicht macht genau das die Steyrer Plattenaufleger und Musikexperten so liebenswert und erfolgreich.

Nur dreieinhalb Jahre nach seiner Gründung im Sommer 2021 hat der Pop-Up Aid Club beim Spendensammeln bereits die Millionengrenze durchstoßen – gerechnet allerdings in der vieler Österreicher liebsten Währung, dem guten, alten Schilling. Doch selbst in Euro liegt die Gesamtsumme bei deutlich mehr als 70.000.

"Hätte uns bei der Gründung jemand gesagt, dass wir innerhalb von nur dreieinhalb Jahren mehr als eine Million Schilling spenden würden, hätten wir ihn für verrückt erklärt", sagt Vereinsobmann Karl Landa und gibt damit den einhelligen Tenor des gesamten Vereinsvorstandes wieder.

100 Prozent werden gespendet

Gesammelt wurden und werden die Spenden von den DJs des Pop-Up Aid Clubs, eines österreichweit einzigartigen Charityprojekts, bei Open-Air-Veranstaltungen. Im Rahmen dieser Events werden die schönsten Plätze der alten Eisenstadt Steyr bei Clubmusik neu erlebbar gemacht. Die dabei erzielten Einnahmen gehen immer zu hundert Prozent in jene Kasse, aus der wohltätige Zwecke finanziert werden.

Heuer geht der gesamte Spendenbetrag an den Verein "Wohnen B29 Steyr". Beim "Donation Dance Spenden Clubbing" am Freitag, 6. Dezember, ab 20 Uhr wird der bei insgesamt 26 Events gesammelte Betrag feierlich an den Verein übergeben. Die exakte Spendensumme wird erst beim Spendenclubbing selbst verlautbart. In den vergangenen Jahren hatten sich das Frauenhaus Steyr und das Kinderschutzzentrum Wigwam über beträchtliche, jeweils fünfstellige Zuwendungen freuen dürfen.

Spendengala am 6. Dezember

Bei freiem Eintritt werden am 6. Dezember Musikbegeisterte sowie 300 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Society das Museum Arbeitswelt in einen Tanztempel verwandeln. "Mit feinster Clubmusik von House bis Techno sorgen wir für die nötigen Grooves und Vibes", sagt Landa, "und ein eigens kreierter Cocktail namens Pop-Up on the Lips wird die passende Stimmung verstärken." Vier bis fünf DJs des Pop-Up Aid Clubs werden bis mindestens 2 Uhr früh den Dancefloor zum Beben bringen, eine Verlängerung nicht ausgeschlossen.

Für das kommende Jahr ist der Spendenzweck bereits definiert. Nach Hilfsprojekten für Frauen, Kinder und Obdachlose widmet sich der Verein 2025 dem Thema Migration und Integration. Bereits ab 6. Dezember geht der Inhalt der Spendenbox zu hundert Prozent an das Caritas-Integrationszentrum Paraplü in Steyr. "Wir halten Integration für eines der Kernthemen der Zukunft, nicht nur in unserer Stadt, und hoffen auch nächstes Jahr wieder auf die großartige Unterstützung von Firmen, Gastronomen, Eventveranstaltern und der Stadt Steyr sowie den fantastischen Besuchern unserer Open-Air-Clubbings", sagt Landa.

Die Devise des im Sommer 2021 gegründeten Vereins lautet "Club Music Mends Misery", übersetzt: Club-Musik heilt das Elend. Alle Mitglieder und DJs stellen ihren Dienst ehrenamtlich zur Verfügung, heuer bei 26 Events und den Vorbereitungen dafür.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner