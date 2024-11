Benefiz beim Advent am Dorfplatz

Am Sonntag, 8. Dezember, lädt der Behamberger Benefiz-Verein zum traditionellen adventlichen Treffen am Dorfplatz ein. Mit weihnachtlichen Klängen des Musikvereins Behamberg beginnt die Veranstaltung um 17 Uhr mit dem "Lebendigen Advent". Ab 18 Uhr wird der Nikolaus, begleitet von Engeln und Perchten der Gruppe "Höhenpass", am Dorfplatz erwartet. Der Behamberger Benefiz-Verein verwöhnt kulinarisch. Der Reinerlös kommt in Not geratenen Personen und Familien aus Behamberg und Umgebung zugute.

