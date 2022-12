Belastete Straßennamen: Steyr sucht nach Experten

In Linz wird die Porschestraße nächstes Jahr Geschichte sein – in Steyr ist man da noch nicht ganz so weit.

SPÖ, ÖVP und Grüne sprachen sich in der gestrigen Stadtsenatssitzung in der Landeshauptstadt für eine Umbenennung von vier Straßenzügen aus. Die FPÖ enthielt sich der Stimme. Die Namensgeber für die betroffenen Straßenzüge waren zuvor von einer Expertenkommission in einem umfangreichen Bericht als besonders belastet in Hinblick auf Nationalsozialismus, Antisemitismus und Rassismus eingestuft worden. Unter ihnen findet sich etwa der Konstrukteur Ferdinand Porsche.