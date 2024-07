Beim Überholen: Pkw-Lenkerin kollidierte in Nußbach mit Mopedlenker (16)

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr am gestrigen Montag mit seinem Moped von Nußbach kommend Richtung Adlwang. Hinter ihm fuhr ein weiterer Mopedlenker. Hinter den beiden fuhr eine 19-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land mit ihrem Pkw.

Die beiden Mopedlenker wollten im Gemeindegebiet von Nußbach links abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt setzte die 19-Jährige zum Überholen an. Gerade als der 16-Jährige abbiegen wollte, wurde er vom Pkw erfasst. Er wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert und kam dort schwer verletzt zu liegen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht.

