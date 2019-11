Beim TuS sind wieder alle Spieler fit

Nach dem Start in der 1. Bundesliga in der Vorwoche beginnt nun auch für die weiteren Ligateams des TuS Kremsmünster die Hallenmeisterschaft. In der 1. Bundesliga wird die TuS-Fünf am Sonntag ab 11 Uhr in Perg gegen Münzbach und Froschberg nach den zum Teil recht knappen Niederlagen vor einer Woche wieder auf Angreifer Florian Winterleitner zurückgreifen können. „Man merkt ihm seine Verletzung natürlich noch an, darum werden wir als seinen Ersatzmann Daniel Kraus in den Kader hochziehen“, sagt Coach Dietmar Winterleitner.

Spannend wird der Ligaauftakt am Samstag ab 17 Uhr in Vöcklabruck für das zweite Team der Kremstaler in der 2. Bundesliga. Bis auf den in der Vorwoche in der 1. Bundesliga spielenden Stefan Zehetner ist es für alle das erste Spiel der Saison. „Es ist eine Standortbestimmung, mit Vöcklabruck und Hirschbach warten durchaus unangenehme Gegner“, sagt Coach Günther Kastler. Eine Fohlentruppe stellen die Grün-Weißen in der 1. Landesliga. Rund um Richie Huemer und Klemens Kronsteiner stehen am Samstag ab 10 Uhr in Kremsmünster gegen Union Tollet und Hirschbach ausschließlich Jugendspieler im Kader. Coach Reinhold Neller: „Uns geht es in der Halle auch darum, die jungen Spieler an die Ligen heranzuführen.“