Beim Thema E-Mobilität ist Steyr noch Nachzügler, aber das soll sich ändern

Im Mobilitätsausschuss war E-Mobilität kürzlich ein Thema, die Stadtbetriebe Steyr stellen aktuell ihre Strategie auf den Prüfstand und auch bei den gemeinnützigen Wohnbauträgern bewegt sich langsam etwas. Fakt ist allerdings auch, dass die Stadt in Sachen E-Autos zu den Nachzüglern zählt. Laut VCÖ gab es in Steyr per Jahreswechsel exakt 167 zugelassene E-Pkw.