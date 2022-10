Beim SKU riss der Faden

Der SKU Amstetten steckte nach der 0:1-"Heimpleite" gegen Lafnitz nun auch gegen die Youngsters von Sturm Graz eine Niederlage ein, aber die Mostviertler sind derzeit auch Stiefkinder vom Glück. Beim Match gegen Lafnitz war Stefan Sulzer in der 90. Minute ein "Lucky Punch" geglückt, in Graz bekamen die Amstettner auch in der Schlussphase zwei "Steirertore", die das Spiel mit 1:3 für Sturm II entschieden. Zuvor musste sich SKU-Trainer Jochen Fallmann bei vergebenen Torchancen seiner Leute in den Vereinsfarben grün und blau ärgern. Joao Soares hatte in der ersten Hälfte einen Sitzer vergeigt (39.), nach Wiederbeginn scheiterten Lukas Deinhofer und Thomas Mayer am Fünfer (53.). Den Bann für die Grazer brach Christoph Lang, der den Ball zum 1:0 unter die Latte knallte (74.). Peter Tschernegg glich per verwandelten Elfer zum 1:1 aus, dann machten Milan Toth (87.) und Lang (92.) noch zwei Tore.