Beim NOI-Abschlussfest geht es um die Zukunft

Warum Regionen, Städte und Gemeinden eine Zukunft haben, das wird im Rahmen der Kongresswoche von heute, 22., bis Donnerstag, 24. Mai, bei mehreren Veranstaltungen gezeigt und diskutiert.

"Der globale Megatrend Urbanisierung löst mittlerweile auch einen Gegentrend aus, den Trend zur Dezentralisierung und zur Aufwertung der Provinz. In den letzten drei Jahren haben wir in zahlreichen Projekten die Innovations- und Kooperationskraft unserer Region aufgespürt", sagt Andreas Kupfer, NOI-Gesamtprojektleiter. "Im Rahmen einer Konferenz und eines bunten Fests stellen wir unsere ersten Erfahrungen und Erkenntnisse vor und laden alle Beteiligten und Interessierten zum Austausch ein. Matthias Horx ist einer der renommiertesten Zukunftsforscher in Europa, wir haben ihn geholt, weil wir unseren Ansatz von NOI, arbeiten mit Bürgerbeteiligung und unter wissenschaftlicher Supervision, auch in einen internationalen Kontext setzen möchten."

NOI-Kongresswoche

NOI-Konferenz – Innovation in der Regionalentwicklung: Mittwoch, 22. Mai, 9 bis 16 Uhr, Museum Arbeitswelt Steyr

NOI-Fest: Donnerstag, 23. Mai, 17 bis 23 Uhr, Museum Arbeitswelt Steyr mit fünf Zukunftsgesprächen, einem Referat von Matthias Horx sowie einer Präsentation des NOI-Filmes und der Ergebnisse von zehn Young-Designer-Kursen.