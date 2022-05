Beim Marktlauf waren heuer die Rekorde nicht in Gefahr

Die Laufprofis und die Amateure, die heuer nach zweijähriger Coronapause wieder in Kremsmünster auf das Startkommando "Achtung, fertig, los!" horchten, taten auf der 10-Kilometer-Strecke keinen Schritt zu wenig. Die Turn- und Sportgemeinschaft (TuS), die das bereits klassische Straßenrennen veranstaltet, ließ die "Association of International Marathons and Road Races" (AIMS) die Schleife genau mit dem Laufrad abfahren.

Weil parkende Autos die geradlinige Vermessung behindern könnten, wurde bei der AIMS-Zertifizierung vor 16 Jahren pro 1000 Meter ein Meter als Garant hinzugefügt, damit der Lauf nicht zu kurz gerät. Dass der Straßenkurs in vier 2,5 Kilometer langen Runden durchlaufen wurde und eigentlich 10.010 Meter lang war, ist aber kein Grund dafür gewesen, dass die Bestzeiten bombenfest gehalten haben.

Tagessieger Florian Großauer von Optik Kroboth Perg, der vor Patrick Tröscher (LCAV Jodl Packaging) gewann, hatte mit seiner Laufzeit von 34:26 Minuten gegenüber dem Ex-aequo-Rekord der zwei österreichischen Spitzenläufer Günther Weidlinger und Martin Pröll 5:21 Minuten Rückstand. Großauer, der schnellste Herr an diesem Laufsonntag bei Prachtwetter, konnte auch den Damenrekord auf der Strecke, den Andrea Mayr mit 33:19 hält, nicht unterbieten. Als schnellste Frau lief Hannah Köster vom LAC Amateure Steyr nach 41:51 über die Ziellinie, gefolgt von Tanja Egger (Wels) und Teresa Kurzmann (RunninGraz).