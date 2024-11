Beim Lions-Kabarett wird ein Kunstwerk versteigert

Im Rahmen des jährlichen Kabaretts des Lions Clubs Kremsmünster am Montag, 11. November, um 20.11 Uhr im Kulturzentrum Kremsmünster wird heuer ein exklusives Werk des Kremsmünsterer Künstlers Franz de Paul Armbruster versteigert. Es handelt sich um einen Druck aus seinem Zyklus „Skizzen auf Noten“. Bei dieser Bilderserie hat Armbruster Porträts von Musikern des Bruckner Orchesters auf Noten von Bruckners 4. Symphonie gezeichnet.

Das zu versteigernde Werk ist ein exklusives Einzelstück, das auf beiden Seiten bedruckt ist und aus der Entwicklungsphase des Zyklus stammt. Es wurde dem Lions Club Kremsmünster von der Familie Armbruster übergeben, um mit dem Erlös hilfsbedürftige Personen unterstützen zu können. Der Ausrufungspreis für das Bild beträgt 500 Euro.

Kabarettist an diesem Abend am Montag, 11. November, ist Manuel Thalhammer. In seinem aktuellen Programm „Überleben“ zeigt der Sieger der „ORF Comedy Challenge“ des Jahres 2022, wie man gut überlebt, während man gleichzeitig kolossal untergeht.

