Beim ersten Antreten gleich Gold gewonnen

Kürzlich fand in der niederösterreichischen Marktgemeinde Sonntagberg zum zehnten Mal die Schnapsbrenner-Olympiade statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Brenner der Österreichischen Eisenstraße. Erstmals entschieden sich Regina und Jürgen Höllhuber aus Steinbach an der Steyr, mit ihren ,,Wötzlecker Edelbränden" an diesem traditionellen Wettbewerb teilzunehmen. Sie haben auf Anhieb mit zwei eingereichten Proben zwei Medaillen gewonnen. Gold mit dem Edelbrand aus der Speckbirne und Bronze mit dem Apfel im Eichenfass. "Seit fünf Jahren wird im Wötzleck destilliert, die Leidenschaft dazu hat mein Großvater schon in jungen Jahren in mir entzündet", erzählt der frischgebackene Edelbrandsommelier Jürgen Höllhuber. Die Wötzlecker Edelbrände gibt es ab Hof im malerischen Rodatal in Steinbach und in ausgewählten Wirtshäusern.