Beim Dorffest in Behamberg zeigt die Gemeinde das sanierte Amtshaus

Dabei wird am Sonntag das neu umgebaute und sanierte Gemeindeamt seine Pforten öffnen. Eine Feierlichkeit, die zum Höhepunkt eines dreitägigen Festes mit abwechslungsreichem Programm werden soll.

Unter dem Motto "Behamberg bewegt" haben wieder viele Organisationen und Einzelpersonen kreative Objekte für den Ortsbereich gestaltet und aufgestellt. Den Auftakt des Festes bildet ein Kabarettabend von Lainer & Putscher mit dem Titel "Wurstsalat". Karten dafür sind am Gemeindeamt und bei den Raiffeisenbanken Behamberg, Haidershofen, Vestenthal und Kleinraming erhältlich. Am Samstagnachmittag werden zahlreiche Oldtimer und Fahrzeuge im Sinne von "Behamberg bewegt" im Ortsbereich erwartet. Am Abend schließlich geben dann die jungen Behamberger Musiker von "absolutBLECH" sowie Wolfgang Schweinsteiger ihr Bestes.

