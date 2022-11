Beim Comeback des Christkindllaufs sind mehr als 400 Läufer am Start

Mit einem Teilnehmerrekord von rund 800 Athleten hatte der Steyrer Christkindllauf vor drei Jahren seine 15. Auflage gefeiert. Nach unfreiwilliger Corona-Zwangspause startet der Leichtathletik-Höhepunkt zum Auftakt der Adventsaison am Samstag, 19. November, wieder neu durch. Ab 16 Uhr drehen die Kinder ihre 700 Meter lange Runde um die Promenade, eine halbe Stunde darauf dürfen die Schüler bereits zwei Runden, somit 1400 Meter absolvieren. Start und Ziel sind jeweils vor dem Alten Theater. Der Hauptlauf beginnt im Anschluss um 17.30 Uhr. An der beliebten Streckenführung hat sich nichts geändert, wie Fritz Steinparz, Obmann des veranstaltenden LAC Amateure Steyr, bestätigt: "Vom Alten Theater geht es Richtung Werndldenkmal, zwischen OÖN-Redaktion und Stadtpfarrkirche hinein in die Berggasse, dann durch das Schloss Lamberg und durch den mit Fackeln beleuchteten Schlosspark retour zur Promenade." Nach zwei Runden haben die Läufer 5,2 Kilometer zurückgelegt.

Anmeldeschluss am Donnerstag

Für den 16. Christkindllauf haben trotz der dreijährigen Pause bereits mehr als 300 Erwachsene und 100 Schüler genannt. Am Start wird auch der neue LAC-Präsident Heimo Losbichler sein, der auf seinem Fachhochschul-Campus Steyr eifrig die Werbetrommel gerührt hat und mehr als 25 Studierende für eine Teilnahme begeistern konnte. Ebenso mit dabei sind zahlreiche Firmen wie etwa BMD oder die meist attraktiv verkleideten Läufer vom Jugendzentrum Gewölbe.

Anmeldeschluss ist am Donnerstag um 24 Uhr, Nachnennungen sind am Renntag bis 16 Uhr im neuen Rennbüro in der Schlossgalerie gegenüber der Orangerie möglich. Hier ist auch die Startnummernausgabe.

"Die Siegerehrung wird natürlich wieder im traumhaften Ambiente des Alten Theaters stattfinden und vom Saxophonensemble des Musikvereins Christkindl begleitet", sagt Steinparz, "und auch diesmal werden wieder die tollsten Verkleidungen der Läufer prämiert." Dafür gibt es einen Sonderpreis von Bäcker Rainer Fröhlich. Von ihm stammt auch jene Überraschung, die alle am Lauf teilnehmenden Kinder und Schüler erhalten. Zudem gibt es für die Läufer als Verpflegung selbstgebackene Lebkuchen der LAC-Mitglieder.

Anmeldung auf der LAC-Homepage www.lac-amateure.at oder unter www.pentek-payment.at