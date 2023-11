Beim Bieranstich hatte einer "doppelt Bock"

Markus Schürz, Anna-Maria Demmelmayr, Martin Majer und Yvonne Viertler-Schürz stoßen mit dem Gösser-Winterbock an.

Für Bierliebhaber hält die Weihnachtszeit ein Schmankerl bereit: den Bockbieranstich mit begleitendem Ganslessen. Die Qual der Wahl gab es in Steyr: Zeitgleich nahmen der Schwechaterhof und das Hotel Minichmayr den Anstich vor. Einer hatte dabei gleich "doppelt Bock": Martin Majer von der Brauerei war in beiden Traditionshäusern nicht nur dabei, sondern mittendrin. Er assistierte jeweils fachmännisch beim Bieranstich.

Stefan Minichberger, Wolfgang Pötzl und Martin Majer mit dem Zwicklbock von Schwechater Bild: Heiserer

In Wolfgang Pötzls Schwechaterhof griff der ehemalige Tennis-Bundesligaspieler und OÖN-Redakteur Stefan Minichberger ausnahmsweise nicht zum Racket, sondern zum Holzschlägel. Schon nach drei gezielten Schlägen floss der fruchtige Schwechater-Zwicklbock mit Mangonote aus dem Fass.

Beim Minichmayr nahm Hausherr Markus Schürz zu seinem zehnjährigen Jubiläum selbst das Heft in die Hand. Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr blieb an der Seite von Chefin Yvonne Viertler-Schürz nur die Rolle, den köstlichen Gösser-Winterbock an die Gäste zu verteilen.

