Bei Vorwärts muss Spielfilm besser werden: 2:5

Das Casting passt, die Einstellung der Akteure am Set ist beherzt, nur der Handlungsstrang reißt ab, sodass es kein Blockbuster wird. Immer wieder geschieht etwas bei Vorwärts Steyr, meistens zur Unzeit, sodass es wie gegen Rapid II wieder nichts mit einem Erfolg wird. 5:2 haben die Hütteldorfer an der Volxroad am Freitagabend gewonnen, wieder spiegelt die Anzeigetafel nicht, wie knapp die Partie wenigstens phasenweise verlief.

Die Steyrer hatten den besseren Beginn, schon in der 13. Minute brachte Alem Pasic nach einem Eckball die Rot-Weißen 1:0 in Führung. Nur, Führungen haben bei Vorwärts ein kurzes Leben, das weiß man, seitdem die Mannschaft wieder Tore schießt. Nur drei Minuten später also glich Binder für die Wiener zum 1:1 aus. Dann musste die Elf in der 44. Minute – zur Unzeit vor dem Kabinengang – das 1:2 durch T. Hedl hinnehmen.

Nach der Pause lief die Vorwärts – ja, die Mannschaft hat Moral – erfolgreich einem Rückstand nach: In der 57. Minute traf wieder Alem Pasic zum 2:2-Ausgleich. Wie gewonnen, so zerronnen beim SKV, weil nur zwei Minuten später Hajdari die Gäste wieder in Führung brachte. Das war, was Daniel Madlener dann den "Nackenschlag" nannte, auf gut Wienerisch "Gnackwatschn", die man weniger vom Gegner als vom Schicksal spürt. Auch bei Vorwärts Steyr ging nichts mehr bis zum Schlusspfiff, Endstand 5:2.

SKU besiegte Kapfenberg 3:0

Beim SKU Amstetten war die Schlappe der Vorwoche schnell vergessen. Philipp Schellnegger (Tor in der 11. Minute), Wale Musa Alli und Stefan Feiertag, die in der 68. Minute Pichorner zu einem Eigentor zwangen, und wieder Feiertag mit seinem Treffer zum 3:0-Endstand sorgten gegen Kapfenberg im eigenen Stadion für klare Verhältnisse.