Bei Vorwärts meuchelte bei 1:0-Sieg der Chancentod

Muss man Angst vor dem Tod haben? Vor dem Chancentod schon, wenn man Vorwärts-Fan ist. Der Joker, der nach Alaks Austausch in der 56. Minute noch mehr Schwung in den Angriff von Vorwärts Steyr bringen sollte, hieß nicht Qui Qui oder Futschikato, sondern Ezeala. Trainer Daniel Madlener wollte nach Oliver Filips etwas überfallsartig dahergekommenem Führungstreffer gegen die Austria-Juniors in der 46. Minute die Schraube noch anziehen, weil die Richtung stimmte. Vorwärts marschierte vorwärts.

Wiederholt hat sich die Mannschaft, wenn sie in Führung lag und das Geschehen auf dem Rasen bestimmte, die Butter noch vom Brot nehmen lassen. Was geblieben ist, war die Trockennahrung von Punkteteilungen, die einen im Abstiegskampf am Leben hält, aber nicht vom Fleck bringt.

Madlener wusste davon: "In der ersten Hälfte war beiden Teams anzumerken, dass die nervliche Belastung sehr groß war." Eines war nämlich schon vor Anpfiff klar: Wer dieses Duell verliert, steigt sehr wahrscheinlich ab, und ein Remis hilft keinem. Also: Verlieren und Unentschieden verboten!

Irgendwie hatte sich die Vorwärts wie ihr Gegenüber von der Austria über die erste Hälfte laviert bzw. hielt SKV-Torhüter Turner seine Elf mit einer Weltklasse-Parade überhaupt im Spiel. Madlener verriet nach dem Spiel nicht, was er seiner Mannschaft in der Pause gesagt hatte. Die Kabinenpredigt kann aber nur gelautet haben: "Fürchtet euch nicht!"

Bis der Führungstreffer, der Auftrag des Trainers, nachzusetzen, und der Sensenmann kamen. Es muss zur Ehrenrettung von Ezeala gesagt werden, dass er nicht der Einzige war, der im gegnerischen Sechzehner die allerbesten Einschussmöglichkeiten meuchelte. Er verstolperte aber die meisten Chancen, die er selber mit großartigen Dribblings kreiert hatte. Wohl die Nerven. Die Vorwärts gewinnt das Entscheidungsspiel 1:0. Ein Sieg, der sich nicht wie ein Sieg anfühlt, sondern nach glücklicher Müdigkeit, weil das Spiel auf des Messers Schneide noch kippen hätte können und man den Sack nicht zumachte.