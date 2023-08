Bei Vorbereitung für Bruckner-Schau Fresken entdeckt

Am 4. September 2024 jährt sich der Geburtstag des berühmtesten Komponisten Oberösterreichs, Anton Bruckner, zum 200. Mal. Das Jubiläum wird im kommenden Jahr bei zahlreichen Festivals und Ausstellungen gefeiert, vor allem in seinem Geburtsort Ansfelden, in St. Florian, wo seine ersten bedeutenden Kompositionen entstanden, und in Linz, wo er mehr als ein Jahrzehnt als Domorganist tätig war.