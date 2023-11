Bei Steyrer Hundehaltern reicht der Anstandswauwau

Natürlich war es auch eine Reaktion auf die Hundeattacke in Naarn, bei der eine Joggerin zu Tode gebissen wurde: Polizei und Veterinäramt checkten bei einem Kontrollgang Ende Oktober in Parks, an Fußwegen aber auch in Wohnsiedlungen, ob Hundehalter ihre Vierbeiner an der Leine führten und ihnen einen Maulkorb umgehängt hatten dort, wo es vorgeschrieben ist. Weiters sind noch ein paar Novembertage für Kontrollgänge vorgemerkt.

Ähnliche Schwerpunktaktionen haben die Polizei und der Magistrat schon 2019 und im Vorjahr durchgeführt. "Es geht darum, zu zeigen, dass wir ein Auge darauf haben", sagt Magistratssprecherin Carmen Braun. Verstöße gegen das OÖ. Hundehaltegesetz können mit Geldbußen bis zu 7000 Euro bestraft werden. Anzeigen gegen Herrl und Frauerl von Vierbeinern wegen grobem Zuwiderhandeln kommen aber nur vereinzelt vor. Die klare Mehrheit der Hundehalter befolge die Regeln, die zum Schutz der Mitbürger dienten, sagt Braun.

"Ziel der Aktion ist es, aufzuklären und dadurch Konfrontationen zu vermeiden", sagt Amtstierärztin Christina Hebenstreit. Überprüft werden nicht nur Leinen- und Maulkorbpflicht, sondern auch, ob die Hunde gechipt sind. Die Kontrollore schauen auch darauf, ob die "Hundesteuer", eine Gebühr an die Gemeinde, bezahlt wurde. In Steyr sind 1.700 Hunde registriert. Bislang haben großteils Hinweise und Informationen ausgereicht, die Polizei und Veterinäramt den überprüften Hundehaltern gaben. Jeder Hundebesitzer muss auch einen sechsstündigen Sachkunde-Kurs absolviert haben. Bei einem der nächsten Seminare in der Stadt referiert der bekannte Tierarzt Leopold Pfeil am 11. November im Vereinsheim des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SVÖ) in Gleink.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.