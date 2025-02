Bei Mungenast werden wertlose Fetzen zum Mahnmal unserer Zeit

"Auf der einen Seite glauben wir, die Welt vor der Zerstörung schützen zu müssen, auf der anderen Seite kaufen wir möglichst billig, billig, billig ein und zerstören so alles", sagt Barbara Mungenast. Diese Ambivalenz zeigt die 57-jährige, in Steyr geborene und seit 30 Jahren in Wien lebende Künstlerin ab Samstag in ihrer Ausstellung "Optimize Me". Zu sehen ist diese bis einschließlich 15. März im Kunstraum Pohlhammer, Stadtplatz 29, 1. Stock, neben dem Steyrer Rathaus.