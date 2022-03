Bei Ennsthaler: Petra Hartlieb liest aus neuem Roman

Sie stellt den vierten Teil ihrer Wiener Cottage-Reihe heute ab 19 Uhr auf Initiative des Kulturvereins Literaturschiff in der Ennsthaler Buchhandlung vor. Moderiert wird das Buchgespräch von Winfried Kronsteiner.

Der Roman ist in den letzten Jahren des Ersten Weltkriegs angesiedelt, die für den Wiener Buchhändler Oskar Novak und seine Frau Marie der Beginn schwieriger Jahre sind. Oskar muss aufgrund einer Verletzung zwar nicht mehr zurück an die Front, aber die kleine Buchhandlung wirft auch nicht genügend ab. Doch als nach Kriegsende die schlimmste Not gelindert scheint, wütet plötzlich die Spanische Grippe. Erst die Geburt des kleinen Paul im Jahr 1920 leitet die Wende ein. Kunden kehren in die Buchhandlung zurück, und mit der freigeistigen Freundin Fanni Gold kommt der Glanz der 1920er-Jahre. Nach einem großen Bogen durch das Jahrzehnt endet der Romanzyklus mit dem Tod Arthur Schnitzlers im Oktober 1931.