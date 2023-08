Bei der "Brasilianischen Nacht" spielen einige Vizeweltmeister groß auf

Nur vier Tage nach dem hochklassigen Finale der Faustball-Weltmeisterschaft in Mannheim (D) kommen die Fans in Kremsmünster als Erstes in den Genuss, gleich einer ganzen Reihe an WM-Helden auf die Fäuste blicken zu dürfen. Bei der 15. Auflage der "Brasilianischen Nacht" heute, Mittwoch, ab 18 Uhr (Qualifikationsspiele ab 16.30 Uhr) im Faustballzentrum Kremsmünster ist die komplette Nationalmannschaft Brasiliens, aufgeteilt auf die drei Topvereine Südamerikas, am Start. Die Ballkünstler aus Übersee gewannen in Mannheim WM-Bronze und zerschellten im Halbfinale ebenso wie später Österreich im Finale vor allem am deutschen Superschläger Patrick Thomas. Ebenso sind einige Teamspieler Österreichs zu sehen.

Grieskirchen rückt gleich mit drei Vizeweltmeistern an und gilt damit auch als einer der Topfavoriten auf den Sieg bei diesem Flutlicht-Event. Mit Philipp Einsiedler, Simon Lugmayr und Christian Holzinger ist eine eingespielte Abwehrformation am Werk. Angriffsschärfe aus dem Nationalteam bringt Enns mit in den Stiftsort: Gustav Gürtler ist nach seinem ersten WM-Silber hochmotiviert und will auch auf Vereinsebene glänzen. Wieder mit dabei ist auch Österreichs U21-Nationalteam, das sich auf die Europameisterschaft vorbereitet.

In den Reihen von Novo Hamburgo (Bra) feiert ein ehemaliger US-Teamspieler ein Comeback im Kremstal: Kyle Ejsmont hatte einst eine Saison beim TuS Raiffeisen Kremsmünster gespielt.

Die Hausherren selbst zählen bei ihrem Heimturnier vor mehr als 500 Fans eher nicht zum Favoritenkreis. Sie treffen ab 18 Uhr im Nachbarschaftsduell auf Union Nußbach. Danach wartet etwa um 19 Uhr der Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Sogipa Porto Alegre und Grieskirchen auf eines der beiden Kremstaler Teams.

Das Finale der "15. Brasilianischen Nacht" geht um etwa 21.15 Uhr bei Flutlicht über die Bühne. Danach wird wie üblich mit cooler Musik und Samba-Einlagen bis tief in die Nacht hinein gefeiert.

