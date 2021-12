Bei Charity-Essen 6100 Euro gespendet

Wer Lorenzo Hamdan kennt, weiß, dass es ihm selten die Sprache verschlägt. Der 24-jährige Wirt am Platzl in Garsten ist durchaus nicht auf den Mund gefallen. Am Abend des Mariä Empfängnistages musste er sich dennoch kurz hinsetzen: Insgesamt 6100 Euro wurden bei der Charity-Aktion gespendet, die er und sein in der Küche den Löffel schwingender Vater Majed auch heuer wieder ins Leben gerufen haben.

Mit dem Geld werden wie im Vorjahr bedürftige Familien in Garsten unterstützt. Der erste Teilbetrag wurde bereits am Charity-Tag an Garstens Bürgermeister Anton Silber und Renate Bachmair von der sozialen Beratungsstelle in der Stiftsgemeinde überreicht. Bei der Premiere im Vorjahr hatten 240 Bestellungen rund 5000 Spendeneuro in die Kasse gespült, heuer wurde der Betrag übertroffen. "Sogar Tage nach unserer Aktion haben wir noch vereinzelt Spenden erhalten", sagt Hamdan. Insgesamt seien mehr als 400 Essen ausgegeben worden. Schon Dienstagabend konnten keine neuen Bestellungen mehr angenommen werden. In der Küche und bei der Ausgabe hatten neben Mitarbeitern und Familie auch Freunde ausgeholfen. Die letzte Bestellung wurde um 20 Uhr ausgegeben.

"Für dieses Charity-Essen haben wir drei Tage lang alles vorbereitet, dann ist mein Vater mit seinem Team ab sechs Uhr in der Küche gestanden", sagt Hamdan, "heuer hätte ich nicht daran geglaubt, dass die Leute so spendenfreudig sind. Aber gemeinsam haben wir es geschafft. Danke!"