Begeisterung für die Steyrtalbahn auf 128 Seiten

Ein doppeltes Jubiläum steht am kommenden Samstag, 7. September, in Grünburg auf dem Programm: Beim Bahnhofsfest werden 135 Jahre Steyrtalbahn und 50 Jahre ÖGEG (Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte) gefeiert. An diesem Tag dampft die historische Museumsbahn um 9.30, 15 und 17 Uhr in Grünburg los. Am Steyrer Lokalbahnhof lauten die Abfahrtszeiten 10, 12, 16.40 und 18.30 Uhr.