Die Trophäe ist ein schlichter Würfel, nichtsdestotrotz zählt der "Bauherren-Preis" der Zentralvereinigung der ArchitektInnen Österreichs zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Bürgermeister Gerald Hackl (SP) und der Geschäftsführer der Steyrer Stadtbetriebe (SBS), Peter Hochgatterer, nahmen am vergangenen Freitag im Innsbrucker Kulturzentrum Treibhaus den Kubus für den neuen Panoramalift auf den Tabor in Steyr in Empfang.