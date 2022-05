Befreiungsfeier: Cornelius Obonya hält Gedenkrede

Vor 77 Jahren, am 5. Mai 1945, wurde das KZ-Nebenlager Steyr-Münichholz von US-amerikanischen Truppen befreit. Zur Erinnerung daran lädt das Mauthausen-Komitee Steyr heute um 17.30 Uhr zur traditionellen Feier beim KZ-Denkmal in der Haagerstraße. Als Höhepunkt dieses Gedenkens wird diesmal der bekannte Schauspieler Cornelius Obonya die Rede halten.

Als thematischer Schwerpunkt wurde heuer "Politischer Widerstand" gewählt. Auch im Außenlager Steyr-Münichholz waren Menschen aus vielen europäischen Ländern inhaftiert, die sich gegen das NS-Regime stellten und mutig Widerstand leisteten. In der Stadt Steyr gab es einen gut organisierten Widerstand der Kommunisten, vereinzelt widersetzten sich auch Geistliche und eine Reihe von Einzelpersonen dem Regime. Durch die Feier werden die Häftlinge und ihre Schicksale nicht vergessen. Von ihnen lassen sich Zivilcourage und mutiges Eintreten für Menschenrechte lernen.

Das KZ-Denkmal in Steyr-Münichholz Bild: Mauthausen Komitee Steyr

In den letzten beiden Jahren konnte die Befreiungsfeier aufgrund der Corona-Maßnahmen nur im kleinen Rahmen stattfinden. "Wir sind froh, dass sie heuer wie in den Jahren davor stattfindet", sagt Karl Ramsmaier, Vorsitzender des Mauthausen-Komitees: "Wir erwarten wieder eine Delegation der französischen Lagergemeinschaft ‚Amicale de Mauthausen’ mit Präsident Daniel Simon." Erstmals werden auch Angehörige der spanischen Häftlinge nach Steyr kommen. Schüler der NMS Rudigier geben mit drei Kurzbiografien von kaum bekannten Widerstandskämpfern Einblick in verschiedene Arten des Widerstandes. Beim KZ-Denkmal werden im Anschluss Kränze niedergelegt und eine Gedenkminute abgehalten.