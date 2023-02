Beeindruckende Bilder aus dem sagenhaften Island

Europas letzte große Wildnis liegt nicht weit vom nördlichen Polarkreis entfernt: Island, eine Insel von ungezähmter Schönheit aus Feuer und Eis. Die größte Vulkaninsel der Welt besitzt eine überwältigende Natur mit Gletschern, Geysiren, Wüsten, Wasserfällen und Polarlichtern.

Der Fotograf und Abenteurer Wolfgang Kunstmann, der die Insel insgesamt sechsmal zu verschiedenen Jahreszeiten besucht hat, entführt am Dienstag, 14. Februar, um 19.30 Uhr im Dominikanerhaus in seiner Multimediaschau in das sagenhafte Island.

