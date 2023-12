Bedenkliche Häufung: Nun auch rechte Schmierereien beim Skatepark in Steyr

Stadträtin Katrin Auer und JG-Vorsitzender Andreas Böck vor den rechten Schmierereien am Skatepark an der Steyrer Rennbahn.

Das Keltenkreuz, ein in Deutschland strafbares Symbol der rechtsextremen Szene. Schriftzüge wie das von Neonazis verwendete "Anti-Antifa", "Ultrarechts" und "Jugend gegen links": Mitglieder des Askö Skateboard Steyr waren schockiert, als sie am Montag die am Skatepark gesprayten rassistischen Symbole und verächtlichen Parolen entdeckten.