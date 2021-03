BBS-Schüler schafften es mit Hilfsaktionen ins TV

Soziale Kompetenz wird in den Berufsbildenden Schulen (BBS) Kirchdorf großgeschrieben. Seit Jahren betreut Lehrerin Irmgard Edelbauer-Huber das Go-Fishnet-Projekt in Kenia. Es ermöglicht Waisenkindern in Kenia den kostenpflichtigen Schulbesuch und garantiert somit zumindest eine warme Mahlzeit täglich.

Durch ihr Engagement motiviert sie seit Jahren die Schüler der Berufsbildenden Schulen, sozial aktiv zu werden. Jährlich organisieren diese einen Charitylauf, bei dem die Schulgemeinschaft für jeden gelaufenen Kilometer Euros sammelt und spendet. Die Idee zu diesem Event entstand im Unterricht. Die Schüler lernen dabei, Projekte und Events zu organisieren, von der Idee bis zur konkreten Durchführung.

Darauf wurde nun auch der ORF aufmerksam und gestaltete einen Filmbericht, der in eineinhalb Wochen am Montag, 22. März, in der Sendung "konkret" ausgestrahlt wird.

"Wir sind stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler, die konkrete Hilfe leisten und dafür viel Freizeit aufwenden", sagt Claudia Trinko, Leiterin der BBS Kirchdorf.