Baumschlager bot Landhotel bereits auf „willhaben“ an

Am Faschingsdienstag stampfen die Ruden beim Volkstanz auf die Bretter der Bühne im Saal und singen ihre lustigen Gstanzln. In der Gaststube des weithin über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Landhotels Forsthof prangt auf der Wand ein Holzschild zu Ehren des ehemaligen Vizekanzlers Wilhelm Molterer, der hier in seiner Heimatgemeinde die Hoheit über den Stammtisch hat. Die Frage ist, wie lange noch?