Vielleicht war ein Tierhasser am Werk, der die Freveltat dem Biber unterschieben wollte, der im Wehrgraben wieder den Uferbewuchs anknabbert. Der nicht von allen geliebte Nager war es aber nicht, der bei einem Ahorn auf dem Wieserfeldplatz in der Nacht auf gestern die Rinde mannshoch abgeschabt hat. "Die Einkerbungen in das Holz lassen eher auf ein Messer schließen als auf die Zähne eines Nagetiers", sagt die Leiterin der Steyrer Kommunalbetriebe Doris Klein, nachdem Stadtgärtner Stefan Ritt den beschädigten Baum besichtigt hat. "Der Baum wird nicht mehr zu retten sein", sagt Ritt aus all seiner Berufserfahrung, "der Täter hat auch den Saftstrom gekappt."

Es war also ein glatter Baummord. Ob der unbekannte Täter ein Wirrkopf war, der nicht wusste, was er mit seiner Schnitzerei anstellte, oder ein Betrunkener, der sich im Rausch nicht mehr auskannte, muss die Polizei feststellen. Nach einer Anzeige der Kommunalbetriebe haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen.

Im Rathaus spricht man von einem entstandenen Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Die Bäume auf dem Wieserfeldplatz sind kostbare Schattenspender, zur Besänftigung der Sommerschwüle wurden sie eigens in Betontrögen gepflanzt. Ihre Bedeutung als Schattenspender und Kühlquelle für das Kleinklima in der Stadt könne mit Geld gar nicht wettgemacht werden, hieß es seitens der Stadtgärtnerei.

Vor mehr als einem halben Jahr wurde von einem ähnlichen Vorfall im Wehrgraben berichtet. Auch damals war einem Baum von einem Unbekannten teilweise die Rinde abgezogen worden. Die Stadt hat für Zeugen, die etwas im Tatzeitraum gesehen und gehört haben könnten, eine eigene Hotline eingerichtet: Telefonnummer 575-321, auch eine E-Mail an den Magistrat unter liegenschaftsverwaltung@steyr.gv.at ist möglich.

