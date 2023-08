Baumbestattung: Ulmerfeld bereitet sich darauf vor

AMSTETTEN. Am Friedhof Ulmerfeld sollen in Zukunft auch Baumbestattungen möglich sein. Die letzten Ruhestätten der Bürger sollen dadurch so passend wie möglich gestaltet werden. "Der Friedhof ist nicht nur eine letzte Ruhestätte, sondern auch ein Ort des Gedenkens und der Gemeinschaft. Die Ortsvorstehung Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth setzt sich daher konsequent für die Erhaltung und Weiterentwicklung unseres Friedhofes ein", sagt Ortsvorsteher Anton Geister.

Barbara Muttenthaler und Martin Schrenk sind damit betraut, sich um die Arbeiten rund um die letzten Ruhestätten zu kümmern. Nach diversen Sanierungsarbeiten rund um den Friedhof soll nun auf Wunsch vieler Bürger auch diese Bestattungsvariante ermöglicht werden. Die geplante Baumbestattungsanlage im vorderen Bereich des Friedhofsgeländes soll im kommenden Jahr realisiert werden, so Geister: "Schon jetzt haben 18 Verstorbene aus Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth ihre letzte Ruhe im Friedbaum des Friedhofs Neuhofen an der Ybbs gefunden."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper