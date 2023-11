Bauern spendeten Gutscheine für den Rotkreuz-Markt

Aber für die Logistik des Rotkreuz-Marktes in Kremsmünster sind Gutscheine besser, um den Bedarf der Kunden unter der Armutsgrenze abzudecken. Die Bauernschaft Kremsmünster hat daher bei einer Agape beim Erntedankfest Geld gesammelt und den Erlös von 460 Euro in Gutscheinkarten umgewandelt. Birgit Bergmaier sowie Michaela und Walter Öllinger von der Bauernschaft überreichten die Bons an das Rote Kreuz. Die Rotkreuz-Helfer erwerben die auf den Karten abgebildeten Produkte im regulären Handel und verkaufen sie dann im Rotkreuz-Markt zu einem Symbolpreis an die sozial bedürftigen Kunden und Kundinnen.

