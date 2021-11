Die Pläne der GWG der Stadt Steyr, im Grundwasserschon- und Brunnenschutzgebiet an der Stadtgrenze zu Dietach ein Bauprojekt mit bis zu 120 Wohneinheiten in Doppel- und Reihenhäusern sowie bis zu dreistöckigen Eigentums-Wohnblocks zu errichten, stoßen bei vielen Umweltbewussten ebenso wie bei Anrainern auf wenig Gegenliebe. In der nordöstlich der Stadtgutteiche gelegenen Gartenbauersiedlung an der Winklinger Straße regt sich jedenfalls schon Widerstand.