Basketballer siegten zum Saisonstart im Derby

Nach fast einem Jahr Pause kehrte die Basketball-Landesliga wieder in die Steyrer Stadthalle zurück. Und das Comeback beim Ligaauftakt verlief für den BBC McDonald’s Steyr im Derby gegen die Amstetten Falcons erfolgreich. Die stark ersatzgeschwächten Steyrer lagen zwischenzeitlich zwar bereits mit 31:18 zurück, kämpften sich gegen die flotten Mostviertler aber wieder ins Spiel zurück und gingen sogar in Führung. Ein 55:55 nach vier Vierteln machte eine Verlängerung nötig, in der neuerlich die Gäste aus Amstetten besser starteten. Zwei Freiwürfe des Steyrer Topscorers Surums brachten schließlich die Entscheidung zum 63:61-Sieg. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) gastiert Steyr bei den Lions Enns.