Barbara Spöck wird neue Leiterin der BH Steyr-Land

Die 45-jährige Steyrerin Barbara Spöck (Foto oben) wird Nachfolgerin von Carmen Breitwieser, die neue Leiterin der Direktion Inneres und Kommunales beim Land Oberösterreich wird.

Spöck kam im November 2016 als Leiterin der Sicherheitsabteilung an die BH Steyr-Land und ist seit Juli 2018 stellvertretende Leiterin der BH. Davor war sie in der Personalvertretung des Landes und der Gemeindeaufsicht tätig. In den vergangenen Monaten stellte sie als Leiterin des BH-Corona-Stabes ihre Krisenfestigkeit unter Beweis. "Es ist mein Traumjob, der ein breites Aufgabenspektrum bietet, aber man steht natürlich auch an der Front", sagt die Juristin, die 1999 in Salzburg promovierte. Ihr Ziel sei es, mit einem motivierten Team nahe beim Bürger mit einer entsprechenden Portion Hausverstand zu agieren. Spöck ist mit dem Steyrer VP-Politiker Markus Spöck verheiratet und hat zwei Kinder.

"Ich freue mich, dass wir mit Barbara Spöck eine kompetente Nachfolgerin gefunden haben, die mit den Agenden in der BH Steyr-Land bereits bestens vertraut ist", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer. Spöck wurde von der Begutachtungskommission einstimmig vorgeschlagen.