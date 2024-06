Bann gebrochen: Steyrer können wieder siegen

Simon Traxler und Co. gewannen alle drei Doppel, zwei davon im Matchtiebreak, ein Umstand, der die Begegnung rasch in Richtung der Steyrer kippen ließ. Straßburg musste auf seine Nummer 1, Jurij Rodionov, verzichten. Der österreichische Davis-Cup-Spieler weilte bei einem Rasenturnier in England. So rückten der Slowene Janez Semrajc und der Kroate Dani Zmak auf die Spitzenpositionen. Die Gleinker setzten mit Vitaliy Sachko und Inigo Cervantes dagegen. Der Spanier, ehemalige Nr. 55 der ATP-Weltrangliste, ersetzte Martin Krumich und brachte viel Routine in die UTC-Equipe. An der Seite von Tobias Leitner gewann er das Doppel und besiegte auch den Kroaten Zmak in zwei Sätzen. Da war die Entscheidung schon zugunsten der Steyrer gefallen. Tobias Leitner hatte seinem Gegner Paul Schmölzer beim 6:0, 6:1 nicht den Funken einer Chance gelassen, Sachko hatte im Spitzeneinzel Janez Semrajc ebenfalls in zwei Sätzen besiegt. Am Ende stand es 8:1 für den UTC Steyr. Da Eisenstadt im Parallelspiel gegen Dornbirn gewann und der UTC im Gruppenspiel in Vorarlberg hauchdünn verloren hatte, fällt am kommenden Wochenende voraussichtlich die Entscheidung um den Klassenerhalt, wenn die Steyrer am Samstag um 11 Uhr in Eisenstadt aufschlagen.

