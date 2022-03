Ballett "Mythos Coco Chanel" im Stadttheater

Dabei geht es um den Mythos einer Frau, die die Modewelt revolutioniert, die Kunstwelt inspiriert und sich selbst bereits zu Lebzeiten zu einer Legende gemacht hat: Coco Chanel. Choreograph Peter Breuer lässt das Leben der aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Gabrielle Chasnel Revue passieren. Unter dem Künstlernamen "Coco Chanel" baut sie in Paris ein Wirtschaftsimperium auf. 1909 gründet sie ein Hutatelier in der Seine-Metropole. Mode entwirft sie in dieser Zeit nur für sich selbst und ihre Freundinnen. 1915 eröffnet sie ihr erstes eigenes Modehaus. Karten zu 38 Euro, 31 Euro, 23 Euro und 16 Euro bekommt man im StadtService Steyr, Stadtplatz 27 (Rathaus), Tel. 0 72 52 / 575 DW 800; in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und Trafikplus-Trafiken in ganz Österreich.