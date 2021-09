Balkone für GWG-Häuser

Wie der frühere Geschäftsführer des kommunalen Wohnbauträgers der GWG und jetzige Gemeinderat Christian Baumgarten (SP) in einer Pressekonferenz erklärte, sollen an allen Wohnbauten der GWG Balkone angebaut werden. Sollte er in den Stadtsenat gewählt werden, wolle er als Wohnbau-Stadtrat das Projekt mit aller Kraft vorantreiben.